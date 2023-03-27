Варшава, 27 марта, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Ситуация для Киева будет очень тяжёлой в случае решения о начале наступления. Об этом 27 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью The Wall Street Journal.

dpa/picture-alliance/ТАСС Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Будет очень, очень тяжело. Большой потенциал и грубую силу русских нельзя недооценивать», — сказал Моравецкий, комментируя информацию о планах Киева начать наступление.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО написала, что Киев готовит наступление на Луганск и Запорожье, чтобы отрезать наземное сообщение России с Крымом.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения. Американский журнал Newsweek писал, что Запад ожидает, что ВСУ начнут наступление весной, но поставки оружия Киеву не удовлетворяют его потребностей.