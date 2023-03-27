Москва, , 11:29 — REGNUM Тверской суд Москвы рассмотрит 5 апреля дело в отношении актёра Дмитрия Назарова об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом 27 марта сообщает ТАСС.

Дмитрия Назаров © Владимир Федоренко/РИА Новости

По информации агентства, рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Назарова о привлечении его к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, назначено на 5 апреля. О подробностях разбирательства не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, в январе 2023 года после разговора с худруком МХТ им. Чехова Константином Хабенским Дмитрия Назарова вместе с супругой, актрисой Ольгой Васильевой, уволили из театра, а затем сняли с роли в новой экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев», где он должен был сыграть Ипполита Матвеевича (Кису) Воробьянинова.

Критикующий СВО Дмитрий Назаров предположил, кто заменит на сцене сбежавших из России актёров.