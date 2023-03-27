Москва, 27 марта, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается. Об этом 27 марта сообщил призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух во время открытия четвёртого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Dmitry Golubovich/Global Look Press Роман Костомаров

По его словам, ситуация начала выправляться, состояние здоровья Романа Костомарова улучшается. Авербух напомнил, что на день рождения Костомарова были записаны видеопоздравления.

«Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас «меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята», — рассказал призер Олимпийских игр.

Как передавало ИА REGNUM, олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, за жизнь которого уже почти три месяца борются врачи, сделали ещё одну операцию. Из-за появления признаков гангрены ему пришлось ампутировать пальцы левой руки. Перенесший тяжелую форму пневмонии фигурист находится в больнице. По данным СМИ, ему ампутировали голени обеих ног и кисть левой руки.