Москва, 27 марта 2023, 10:56 — REGNUM Россия озабочена ситуацией в Израиле, однако считает её внутренним делом страны. Об этом 27 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© Антон Денисов/РИА Новости

«Мы не вмешиваемся. Конечно, с озабоченностью следим за обстановкой. Разумеется, это внутреннее дело», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Багданов подчеркнул важность того, чтобы ситуация в Израиле «не вылилась в серьезные проблемы» и не коснулись вопроса безопасности сотрудников российского посольства в Тель-Авиве.

Напомним, что на протяжении 12 недель в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли свыше. 600 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство немедленно остановить судебную реформу, вызвавшую массовые многодневные протесты в Израиле.