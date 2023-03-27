Замглавы МИД Богданов: Россия следит за ситуацией с реформой в Израиле, но не вмешивается

Москва, , 10:56 — REGNUM Россия озабочена ситуацией в Израиле, однако считает её внутренним делом страны. Об этом 27 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов © Антон Денисов/РИА Новости

«Мы не вмешиваемся. Конечно, с озабоченностью следим за обстановкой. Разумеется, это внутреннее дело», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Багданов подчеркнул важность того, чтобы ситуация в Израиле «не вылилась в серьезные проблемы» и не коснулись вопроса безопасности сотрудников российского посольства в Тель-Авиве.

Напомним, что на протяжении 12 недель в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли свыше. 600 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство немедленно остановить судебную реформу, вызвавшую массовые многодневные протесты в Израиле.