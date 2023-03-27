Патрушев: на саммите за демократию Вашингтон поиздевается над странами, чей суверенитет попрали

Москва, , 10:16 — REGNUM Соединённые Штаты Америки на втором «саммите за демократию» будут издеваться над государствами, чей суверенитет США же и попрали. Об этом 27 марта заявил в интервью секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Президент США Джо Байден на «Саммите за демократию» © TASOS KATOPODIS/POOL/ТАСС

«Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны», — приводит «Российская газета» слова Патрушева, который спрогнозировал риторику Вашингтона на этом мероприятии.

По мнению секретаря Совета безопасности России, на саммите в адрес геополитических противников будут звучать заведомо недостоверные обвинения в коррупции и военных преступлениях, при этом будут проигнорированы реальные акты геноцида и финансовые махинации, которые совершаются с одобрения Вашингтона.

Патрушев также предположил, что с трибуны саммита будут раздаваться обещания приложить усилия, чтобы вызволить из заключения несправедливо осужденных и накормить голодающих.

Дипломат добавил, что при этом Вашингтон умолчит о том, что в тюрьмах США сидят порядка пятой части всех заключённых в мире, в том числе осуждённых на несколько пожизненных сроков.

Он также уточнил, что на повестке дня будет стоять вопрос защиты прав сексуальных меньшинств, а также навязывание миру «зелёной повестки», теми самым усугубляя энергетический кризис в странах-сателлитах.

Как передавало ИА REGNUM, инициатором «саммита за демократию» стали США, первый такой саммит состоялся в декабре 2021 года. Второй саммит планируется провести 28–30 марта. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты наделят участников так называемого «Саммита за демократию» «почётным правом» обслуживать интересы США.