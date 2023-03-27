Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» имеют крайне важное значение для Японии — премьер-министр Кисида

Токио, , 07:54 — REGNUM Япония будет продолжать участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они имеют важное значение для обеспечения энергетической безопасности страны. Об этом, выступая в верхней палате японского парламента, заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает 27 марта ТАСС.

Японский самурай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», — сказал Кисида.

Во второй половине 2022 года, сообщил премьер-министр, Япония на 90% сократила импорт нефти и на 60% угля из России.

Напомним, что японские компании SODECO, Mitsui и Mitsubishi продолжили своё участие в проектах по разработке и добыче нефти и газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

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