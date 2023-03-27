Токио, 27 марта, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Япония будет продолжать участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они имеют важное значение для обеспечения энергетической безопасности страны. Об этом, выступая в верхней палате японского парламента, заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает 27 марта ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

«В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», — сказал Кисида.

Во второй половине 2022 года, сообщил премьер-министр, Япония на 90% сократила импорт нефти и на 60% угля из России.

Напомним, что японские компании SODECO, Mitsui и Mitsubishi продолжили своё участие в проектах по разработке и добыче нефти и газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2».