В городе Лисичанске в ЛНР при обстреле ВСУ были повреждены газопровод и здание больницы

Лисичанск, ЛНР, , 06:01 — REGNUM Обстрел города Лисичанска в ЛНР провели украинские войска. Об этом 27 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обстрел Лисичанска со стороны ВСУ был зафиксирован в 15:20 мск, украинские войска обстреляли населённый пункт из артиллерии калибром 155 мм. Всего было выпущено три снаряда.

Уточняется, что обстрел вёлся по полностью гражданской территории, где нет военных. В результате обстрела пострадало здание Лисичанской многопрофильной больницы и близлежащие дома. В здание больницы было прямое попадание снаряда, который пробил крышу.

Кроме того, из-за взрывов был повреждён газопровод, пострадали фасады в жилых домах, было нарушено остекление в квартирах. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Исполняющий обязанности главы администрации Лисичанска Андрей Скорый отметил, что удар по больнице является военным преступлением, которое не останется безнаказанным. Людям будет оказана помощь в восстановлении домов. Газовая служба приступила к ликвидации последствий обстрела на газопроводе.

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