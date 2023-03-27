NHK: вторая выпущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии

Токио, , 05:37 — REGNUM Вторая ракета, выпущенная Северной Кореей 27 марта, упала, как и первая, за пределами исключительной экономической зоны Японии, передал телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.

Парад в КНДР Stefan Krasowski

О падении первого снаряда ранее сообщило агентство Kyodo. Предположительно, речь идет о пусках баллистических ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта корейская газета «Чосон ильбо» написала о том, что КНДР запустила в сторону Японского моря крылатую ракету, дальность полёта ракеты составила 2000 км. Она стартовала из северокорейского порта Хамхын (провинция Хамгён-Намдо).