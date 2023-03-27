Париж, 27 марта, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Россия должна пересмотреть соглашение Москвы и Минска о размещении в Белоруссии ядерного оружия, так как оно носит дестабилизирующий характер, утверждает 26 марта министерство иностранных дел Франции в своём коммюнике.

Cyril Plapied Французский флаг

«Франция придаёт большое значение соблюдению заявления о недопустимости ядерной войны и гонки вооружений от 3 января 2022 года, одобренного как Владимиром Путиным, так и всеми главами государств и правительств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Она призывает Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и пересмотреть это дестабилизирующее соглашение», — указывается в коммюнике.

Французский МИД полагает, что решение России «представляет собой дополнительный элемент эрозии международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе на фоне нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, приведшего к его исчезновению, и заявления РФ о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений в феврале».

Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Он уточнил, что поводом для такого шага послужило заявление Лондона о поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, и добавил, что Белоруссия давно просила разместить на своей территории российское ядерное оружие.