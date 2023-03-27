В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с двумя автомобилями
Пенза, 27 марта 2023, 04:08 — REGNUM Четыре человека погибли, ещё двое были госпитализированы в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Сердобском районе Пензенской области. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
Авария произошла в 18:10 мск на 46-м километре автотрассы «Тамбов — Пенза — Беково». Столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser которым управлял мужчина 1976 года рождения и автомобиль Lada под управлением водителя-мужчины 2002 года рождения.
В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель и три пассажира автомобиля Lada — мужчины 1995 и 2004 годов рождения и женщина 1999 года рождения. Водитель и пассажир автомобиля Toyota — женщина 1975 года рождения, были госпитализированы, информация об их состоянии не уточняется.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту смертельного ДТП. Устанавливаются все причины и обстоятельства, приведшие к аварии.
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