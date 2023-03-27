Будапешт, 27 марта, 2023, 04:15 — ИА Регнум. США относятся к Венгрии как к противнику, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью голландскому телеканалу NPO.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Нынешнее правительство США позиционирует себя как, ну, скажем, недружественный союзник по отношению к нам. Смотрят на нас как на противников. Мы не считаем США противником, потому что США — друг Венгрии. Мы союзники. Но нынешнее правительство позиционирует нас как противников», — сказал Сийярто.

По мнению министра, Вашингтон относится к Будапешту так потому, что в Венгрии у власти находится «консервативное, патриотичное, правое правительство, которое очень мощно представляет национальные интересы и не готово принимать суждения и указания из-за рубежа, и нынешней администрации это не нравится».

Напомним, что Сийярто 22 марта назвал «шокирующей и возмутительной» деятельность Государственного департамента США, направленную на вмешательство во внутренние дела других государств.