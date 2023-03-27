Лондон, 27 марта, 2023, 03:39 — ИА Регнум. Процесс обучения управлению британскими танками Challenger 2 завершили в Великобритании украинские танковые экипажи и вернулись на родину. Об этом сказано в распространённом 27 марта заявлении военного ведомства Великобритании.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

Уточняется, что курс обучения продолжался несколько недель, в течение которых танкистов ВСУ обучали совместной работе на танках Challenger 2. Не исключена вероятность, что прошедшие обучение экипажи будут задействованы в контрнаступлении, которое командование ВСУ обещает начать в ближайшие недели.

Напомним, что Великобритания первой среди стран Запада объявила о передаче Киеву танков Challenger 2 в количестве 14 штук. Первые украинские танковые экипажи прибыли для обучения в Великобританию в конце января.

По словам британского премьер-министра Риши Сунака, танки будут переданы Украине в конце марта. Кроме того, Лондон намерен передать украинской стороне 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных гаубиц AS90.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении группой военнослужащих ВСУ обучения работе с самоходными гаубицами (САУ) AS-90 в Великобритании.