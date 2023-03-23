Нью-Йорк, США, 27 марта, 2023, 03:36 — ИА Регнум. 27 марта в Совете Безопасности ООН состоится голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщает ТАСС.

Silje Bergum Kinsten norden.org Здание ООН в Нью-Йорке

Проект предлагает поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию «для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников».

Отбором специалистов в комиссию будет заниматься Гутерриш. Если резолюция будет принята, то генсек в течение 30 дней должен будет представить рекомендации по её функционированию. Проект резолюции призывает страны, проводящие национальные расследования из-за взрывов на трубопроводах, полностью сотрудничать с комиссией и делиться с ней информацией, а также делиться информацией с другими заинтересованными сторонами.

Напомним, что соавторам российского проекта резолюции о международном расследовании взрывов на газопроводах выступил Китай. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.