Тель-Авив, Израиль, 27 марта, 2023, 02:53 — ИА Регнум. Отправленный в отставку израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что безопасность Израиля являлась и является миссией его жизни. Об этом он написал в своем микроблоге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Ранее стало известно, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху уволил главу минобороны за призыв приостановить судебную реформу в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир объявил о том, что уходит в отставку из-за увольнения Йоава Галанта с поста израильского министра обороны.

Глава дипмиссии пояснил, что не собирается представлять правительство Биньямина Нетаньяху и выразил мнение о том, что предлагаемая правительством судебная реформа «подрывает» основу демократической системы государства.