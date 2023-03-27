Между Израилем и ОАЭ заключено таможенное соглашение

Тель-Авив, Израиль, , 02:21 — REGNUM Между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами было заключено таможенное соглашение, благодаря которому начнёт действовать договор о свободной экономической зоне, сообщил 26 марта израильский министр иностранных дел Эли Коэн на своей странице в Twitter.

Подписание соглашения между Израилем и ОАЭ Канцелярия премьер-министра Израиля

Соглашение, по словам Коэна, снизит таможенные пошлины на 96% товаров и создаст в Израиле новые рабочие места.

Министр выразил надежду, что «Авраамовы соглашения» будут и дальше расширяться, а Израиль укрепит свои позиции в качестве важного игрока на региональной арене.

Напомним, что в сентябре 2020 года при посредничестве США Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали документы о нормализации отношений с Бахрейном и ОАЭ. Эта трёхсторонняя сделка получила название «Авраамовы соглашения». В мае 2022 года ОАЭ и Израиль заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое предполагает свободную торговлю между странами.

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