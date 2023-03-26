Москва, 27 марта, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Перспективы для восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности на настоящий момент не просматриваются. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в опубликованном 27 марта интервью изданию «Известия».

Irna.ir Михаил Ульянов

Отвечая на вопрос журналиста о возможности восстановления диалога между Россией и США по вопросам стратегической стабильности, Ульянов указал, что возобновление диалога необходимо, но предпосылок для него сейчас не просматривается.

По мнению Ульянова, ключевым условием для возобновления российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности является отказ со стороны Вашингтона от враждебной политики в отношении России.

«В условиях, когда США прямо ставят перед коллективным Западом задачу нанести «стратегическое поражение» нашей стране, «бизнес как всегда» в делах стратегической значимости совершенно невозможен», — указал российский дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил посол России в США Анатолий Антонов, Вашингтон одержим идеей нанести стратегическое поражение России и своими действами подталкивает Украину «к новым ужасным деяниям».