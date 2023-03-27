Донецк, 27 марта, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Российские ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 в зоне проведения СВО уничтожили опорные пункты противника и военную технику ВСУ. Кадры работы экипажей боевых машин опубликовало 27 марта Министерство обороны России.

Alex Beltyukov Вертолёт Ка-52

Лётчик вертолёта Ка-52, только что вернувшегося с боевого вылета, с позывным Соломон рассказал, что неуправляемыми ракетами был уничтожен опорный пункт противника. Он подчеркнул, что в последнее время наши вертолёты в основном работают по опорным пунктам и площадным целям.

Соломон особо отметил важнейшую роль вертолётного бортового комплекса обороны «Витебск». Комплекс работает отлично, он много раз спасал лётчикам жизнь, предупреждая экипаж о радиолокационном облучении противником и отводя вражеские ракеты от машины.

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Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.