Донецк, 27 марта, 2023, 01:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские войска обстреляли 11 раз территорию ДНР, под огнём оказались три населённых пункта республики. Об этом 27 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Всего по территории ДНР было выпущено 65 единиц различных боеприпасов. На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм. На горловском направлении зарегистрировано три обстрела из артиллерии калибром 152 мм. На ясиноватском направлении ВСУ произвели один обстрел из артиллерии калибром 155 мм.

Под огнём ВСУ оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской район), Ясиноватая, город Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский районы).

Информация о жертвах и пострадавших среди гражданских лиц за прошедшие сутки не поступала. Было повреждено одно домостроение в Центрально-Городском районе Горловки. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены не были.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что под обстрел ВСУ попали три села в приграничных районах Курской области.