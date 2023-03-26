Москва, 26 марта, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов) подозреваемого в организации нападения на село в Брянской области в марте текущего года. Данные подозреваемого в теракте появились 26 марта в базе розыска МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Капустин Денис Евгеньевич (физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов), 6 марта 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — указано в публикации.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России 2 марта сообщили о мероприятии по уничтожению вооружённых украинских экстремистов в приграничном селе в Брянской области. В результате нападения экстремистов на населённый пункт погибли два мирных жителя, ещё двое, в том числе ребёнок, получили ранения.

Организатором и непосредственным участником нападения на село, по данным ФСБ, был Капустин (физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов), также он подозревается в покушении на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.

Кроме того, по данным ЦОС ФСБ, в августе 2022 года удалось предотвратить диверсионно-террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Предполагается, что организатором теракта также был Капустин (физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов).

Ранее ИА REGNUM сообщало о внесении предполагаемого организатора атаки на Брянскую область Дениса Капустина в перечень террористов и экстремистов.