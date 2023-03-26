В ДНР сообщили, что мирный житель получил ранение от взрыва ПМФ «Лепесток»

Донецк, , 18:51 — REGNUM Мирный житель Донецка получил ранения от взрыва противопехотной мины «Лепесток», которые сбрасывают Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает в Telegram-канале Штаб территориальной обороны ДНР.

Мина «Лепесток» Василий Иванов © ИА REGNUM

Из сводки за 25 марта следует, что ВСУ обстреляли Кировский район. В результате подрыва на мине ПМФ «Лепесток» ранения получил мирный житель.

«По ул. Айлантовой, 11 в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1971 г. р.», — говорится в сообщении.

Противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.

По информации СЦКК ДНР, за период с 08:00 до 16:00 26 марта город Донецк два раза подвергся обстрелам со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). ВСУ выпустили 5 снарядов калибром 155 мм по Киевскому району и 5 снарядов калибром 155 мм по Куйбышевскому району города. Кроме того, по районам Кировский и Петровский украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, под обстрел со стороны украинских войск попало пограничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что среди мирных жителей пострадавших в результате обстрела нет. Повреждения получили две хозпостройки.