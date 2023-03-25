Киев, , 14:22 — REGNUM Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Владимира Зеленского в неоправданных потерях из-за личной выгоды для себя и ряда чиновников. В своём YouTube-канале он задал вопрос, кто будет отвечать за сотни тысяч убитых жителей Украины.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Уже где-то 160 тысяч раненых и погибших, Зеленский, на Украине? <…> Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших? Для чего они гибнут, чтобы глава Нацбанка паштет какой-то ел?» — спросил он.

Назвав то, что устроили киевские власти в стране «пиром во время чумы», Соскин заявил, что «эта прослойка практически питается украинцами, она жрет украинцев», пока те воюют за провозглашенные ими идеи.

«Украинцы платят кровью, защищают, а в это время олигархи, паразиты, чужеродцы захватили власть и паразитируют на народе», — заявил экс-советник Кучмы.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива ранее заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому приносит выгоду затягивание конфликта на Украин е из-за поступающей в страну международной помощи. По словам политика, «сотни миллионов долларов, которые попадают на счета специальных фондов, контролируемых офисом президента», «плодотворно разворовываются».