Вице-губернатор Руппель: в Краснодарском крае к лету откроют 20 новых отелей на 1 тыс. мест

Краснодар, , 17:53 — REGNUM На курортах Краснодарского края к летнему сезону 2023 года откроют 20 новых отелей. Об этом 26 марта сообщил ТАСС вице-губернатор региона Александр Руппель.

Прибрежная линия в Сочи © Артур Лебедев/РИА Новости

«На территории Азово-Черноморского побережья планируется к открытию порядка 20 средств размещения на более 1 тыс. мест, включая открытие новых корпусов в действующих организациях», — сказал чиновник.

Курорты Краснодарского края в 2022 году посетили 17,4 млн туристов. Это превышает не только показатели 2021 и 2020 года, когда действовали карантинные ограничения, но и 2019 года, в котором Кубань посетили 17,0 млн туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года в новогодние каникулы Краснодарский край постели 120 тыс. туристов .