Генштаб ВСУ: в Великобритании группа солдат завершила обучение работе с гаубицами AS-90

Киев, , 17:18 — REGNUM Вторая группа украинских солдат завершила в Великобритании обучение работе с самоходными гаубицами (САУ) AS-90. Об этом сообщил 26 марта Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одной из социальной сети.

Британская самоходная гаубица AS-90 Andrew Smith

«Вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм САУ AS-90», — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве отметили, что программа обучения является частью обязательств Великобритании по поддержке Украины. Уточняется, что в её реализации принимают участие порядка тысячи британских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года Великобритания выразила намерение передать Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тысяч артиллерийских снарядов. Позже в Минобороны Соединенного Королевства заявили, что передали ВСУ 32 самоходные гаубицы AS-90.

В феврале 2023 года в пресс-службе министерства обороны Британии заявили, что обучение военнослужащих ВСУ управлению гаубицами AS-90 будет проводиться в Великобритании, также в Минобороны Великобритании подтвердили, что в страну прибыла группа украинских военных.