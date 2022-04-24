Лондон, , 16:50 — REGNUM Великобритания намерена передать Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом 24 апреля сообщает газета Daily Express, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

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По информации журналистов, самоходные артиллерийские установки, которые произведены британской компанией Vickers, на следующей неделе намерены отправить в Польшу: там украинских военных начнут обучать обращению с ними.

Сообщается, что после этого технику намерены отправить на Украину.