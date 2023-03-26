Северобайкальск, Бурятия, , 15:52 — REGNUM Подросток в Северобайкальске (Бурятия) угрожал взрослым топором и ножом за замечание о курении. Об этом 26 марта сообщает новостной портал «Байкал-Daily».

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, инцидент произошёл в городском парке. Жители сделали замечание троим курящим подросткам. Один из них ушёл и вернулся с топором и ножом.

«Угрожал нам ножом и топором, и из кармана у него выпали сигареты», — сообщил один из очевидцев.

О пострадавших не сообщается. Неизвестно, обратились ли взрослые по данному случаю в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионера в Иркутской области убили после того, как он пытался разогнать по домам шумную молодёжь. По данным СМИ, 17-летний юноша выстрелил в мужчину из ружья, которым тот сам угрожал компании. Пенсионер скончался на месте.