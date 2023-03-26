В Иркутской области убили пенсионера, попросившего молодёжь не шуметь

Иркутск, , 14:03 — REGNUM Пенсионера в Иркутской области убили после того, как он пытался разогнать по домам шумную молодёжь, сообщает Telegram-канал «Shot».

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно полученной информации, в убийстве подозревают 17-летнего юношу, который вместе с друзьями распивал алкоголь в машине. Недовольный 62-летний местный житель подошёл к транспортному средству с ружьем, чтобы разогнать компанию. Друзья не захотели расходиться, тогда пенсионер выстрелил в машину.

В результате 17-летний подросток бросился на пенсионера, выхватил у него ружье и выстрелил. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи от сильной кровопотери.

Сотрудники полиции обнаружили дома у пенсионера патроны разных калибров и незарегистрированное ружье.

В отношении 17-летнего молодого человека возбудили уголовное дело, он задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в московской квартире обнаружили тела супругов-пенсионеров с признаками насильственной смерти. Уточняется, что на телах погибших обнаружены множественные раны, нанесённые холодным оружием. Обращение к правоохранителям поступило от сына погибших супругов.