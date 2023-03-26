Любляна, 26 марта, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Арестованные в декабре 2022 года в Словении по подозрению в шпионаже супруги оказались российскими гражданами, сообщила газета The Guardian со ссылкой на министра иностранных дел Словении Таня Файон.

Иван Шилов ИА REGNUM Словения

В материале говорится, что супружеская пара под видом граждан Аргентины якобы работала на российскую Службу внешней разведки (СВР). Уточняется, что Мария Майер и Людвиг Гиш переехали в Словению вместе с детьми в 2017 году. Журналисты издания отмечают, что Марии Майер открыла в Любляне художественную онлайн-галерею, а Людвиг Гиш запустил IT-стартап. Со слов соседей, это была обычная семья, их дети говорили по-испански. В декабре 2022 года супружескую пару арестовали, а их детей забрала служба соцопеки.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах. По словам источника знакомого со следствием, среди вещей нашли «огромную» сумму наличных денег.

По информации издания, Москва и ЕС якобы ведут неофициальные переговоры о возможном обмене супругов на европейских граждан, арестованных в России.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада стали больше опасаться российских шпионов, из-за чего выросло число случаев беспочвенных проверок и арестов. Журналисты газета The New York Times отмечают, что во многих случаях повышенную бдительность и реальную обеспокоенность трудно отделить от растущей паранойи.