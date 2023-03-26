Москва, , 13:54 — REGNUM Почти на треть вырос товарооборот России и Белоруссии в январе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 26 марта сообщил пресс-служба правительства РФ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В январе 2023 года продолжился прирост товарооборота на 29,2% к аналогичному периоду прошлого года — до $3 млрд; российский экспорт составил $1,8 млрд (рост на 31,6%), а импорт — $1,2 млрд», — приводит сообщение пресс-службы в преддверии намеченного на 27 марта заседания Совета министров Союзного государства ТАСС.

Кроме того, напоминается, что Россия является для Белоруссии ведущим торговым партнёром. По итогам минувшего года доля России в товарообороте республики составила около 60%, а доля Белоруссии в российском внешнеторговом обороте — почти 5%.

Также отмечается, что двумя странами ведётся успешная реализация крупнейшего совместного проекта — строительства Белорусской атомной электростанции, первый энергоблок которой в июне 2021 года был принят в промышленную эксплуатацию, а ввод второго блока намечен на текущий год.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что антироссийские санкции Запада не смогут разрушить российскую и белорусскую экономику. Также он добавил, что теперь Россия и Белоруссия смогут полноценно сосредоточиться на развитии внутренней экономики и наладить отечественное производство.