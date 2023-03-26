В посёлке в Волгоградской области открыли мемориальные доски в честь погибших в ходе спецоперации

Волгоград, , 11:47 — REGNUM В посёлке Новый Рогачик Волгоградской области открыли три мемориальные доски, посвящённые жителям населённого пункта, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом 25 марта сообщил глава Городищенского района Сергей Будников в своём Telegram-канале.

Цветы павшим © Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Сегодня в Новорогачинской средней школе открыли три мемориальных доски выпускникам школы, погибшим в ходе СВО», — написал он в своём сообщении.

Буднико уточнил, что во время спецоперации погибли: старший лейтенант, командир взвода артиллерийской батареи Ильченко Андрей; офицер, кавалер трёх орденов мужества, Герой ДНР и ЛНР, Герой России Нагин Алексей; а также доброволец, пулемётчик спецназа «Ахмат» Мамедов Рамиз.

«Пусть короткая жизнь наших погибших ребят и их подвиги станут для всех нас нравственным уроком, уроком долга и чести», — добавил глава Городищенского района, уточнив, что российским детям есть с кого брать пример.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Донецке открыли мемориальную табличку в честь командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, который погиб в 2022 году при освобождении города Волноваха. Табличка была установлена на Республиканском центре беспилотных систем имени погибшего героя, который был открыт по его инициативе.