Москва, 26 марта, 2023, 07:16 — ИА Регнум. При пожаре в Москве было спасено 11 человек, сообщает 26 марта пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

В 04:07 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Васнецова, дом 15, где происходило возгорание в квартире на шестом этаже 12-этажного жилого дома.

Пожарными из горящей квартиры были спасены два человека. Они были сразу же переданы медикам. Из соседних квартир на шестом этаже спасены три человека. С седьмого этажа спасены шесть человек, из них один ребёнок. Всего на пожаре спасены 11 человек, из них один ребёнок, двух человек осматривают медики.

Напомним, в Омске на складе по производству пластика вспыхнул крупный пожар. Общая площадь горения составила 2800 кв. метров.