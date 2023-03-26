Трамп назвал расследование против него политически обусловленным шагом

Техас, США, , 04:24 — REGNUM Расследование истории, связанной с порноактрисой Сторми Дэниелс, назвал политически обусловленным преследованием экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление Трамп сделал 25 марта в ходе митинга своих сторонников в городе Уэйко (штат Техас).

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Против меня ведется расследование о том, что не является преступлением и даже проступком или изменой», — указал Трамп.

По словам экс-главы Белого дома, преследование обусловлено только политическими причинами и непосредственно связано с его планами бороться за пост президента США в 2024 году.

Напомним, дело в отношении Трампа слушается в суду Манхэттена в Нью-Йорке. Трампу могут предъявить обвинения по уголовному делу, связанному с расследованием истории с экс-актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Обвинение выдвинуло версию, что Дениэлс получила крупную сумму в обмен на молчание о романе с Трампом. Сам экс-президент США отрицает как связь с Дэниелс, так и любые противозаконные действия со своей стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп опубликовал документ, якобы подтверждающий его невиновность в деле о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс.

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