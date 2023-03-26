Папа Римский назвал скорейшее начало переговоров по Украине наилучшим выходом для всех сторон

Ватикан, , 03:45 — REGNUM Переговоры по ситуации на Украине между Россией и Западом считает наилучшим выходом для всех сторон конфликта папа Римский Франциск. Об этом 25 марта рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, в беседе с РИА Новости.

Папа Римский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня год, как папа посвятил Россию Богородице, провозгласил Россию домом Божьей Матери. По пророчеству, в течение какого-то времени, в мире должен воцариться мир. Папа и сейчас подтверждает свою приверженность мирным переговорам между Россией, Украиной и Западом. Считает, что нет никакой другой альтернативы переговорам», — пояснил Севастьянов.

Также председатель ВСС сообщил, что, по мнению папы Римского, переговоры по ситуации на Украине начнутся рано или поздно, но начать их нужно как можно скорее, чтобы конфликт не принёс ещё больше разрушений и горя.

Напомним, 25 марта 2022 года папа Римский Франциск провёл покаянное богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане и в ходе его посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы. Одновременно с Ватиканом этот обряд по просьбе понтифика провели католические епископы всего мира.

История посвящения России непорочному сердцу Пресвятой Богородицы началась с 1917 года, когда после праздничной мессы трое детей стали свидетелями так называемого фатимского чуда — явления Девы Марии близ португальского города Фатима. Как утверждают сторонники фатимского чуда, Божья Матерь призвала посвятить Россию себе, таким образом признав за Россией статус дома Божьей Матери.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Римский Франциск не исключил возможности посещения Москвы и Киева.

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