Президент Бразилии Лула да Силва отложил визит в Китай из-за выявленной у него пневмонии

Бразилиа, , 23:14 — REGNUM Государственный визит президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Китай был перенесён на неопределённый срок из-за выявленной у бразильского лидера пневмонии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба политика.

Луис Инасиу Лула да Силва (сс) BCNChile

Визит Лула да Силвы в Китай был запланирован в конце текущей недели в период с 26 по 31 марта. Уже 25 марта лидер Бразилии должен был вылететь в КНР, но днём раньше было принято решение повременить с поездкой из-за ухудшения самочувствия у политика.

После обследования президента Бразилии врачи диагностировали у него лёгкую форму пневмонии, а затем, несмотря на улучшение состояния, политику было рекомендовано отложить поездку в Китай до завершения периода передачи вируса.

«По рекомендации врача президент Луис Инасиу Лула да Силва принял решение отложить поездку в Китай», — сказано в распространенном сообщении. Уточняется, что китайская сторона уведомлена об этом решении, ей также сообщили о желании президента Бразилии перенести визит на другие даты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предстоящем визите президента Бразилии в Китай. Отмечалось, что визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

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