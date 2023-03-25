Курск, 25 марта, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Под обстрел со стороны украинских войск попало пограничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом 25 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

Как уточнил глава региона, среди мирных жителей пострадавших в результате обстрела нет. Повреждения получили две хозпостройки.

«Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли», — уточнил Старовойт.

С начала спецоперации российских войск на Украине Курская, Белгородская и другие российские регионы, граничащие с Украиной, периодически подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Плёхово в Суджанском районе. В результате обстрела было повреждено два домовладения и нарушено энергоснабжение села.