Минкульт Латвии запретил спектакли на русском языке в театре кукол
Рига, 25 марта, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Новый сезон в Латвийском театре кукол пройдёт без спектаклей на русском языке. Основанием стал приказ министерства культуры республики. Об этом сообщил член правления театра марионеток Мартиньш Эйхе.
«Приказ вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим», — публикует слова Эйхе портал Rus. Lsm.
Как передаёт издание, такое решение было принято из-за изменения политики образования, согласно которой с 1 сентября процесс обучения будет происходить только на государственном языке, то есть на латышском.
Ранее депутаты Сейма Латвии от правящей коалиции внесли на рассмотрение законопроект о запрете в стране сопровождения фильмов субтитрами на русском языке. По их мнению, использование русских субтитров якобы мешает создать единое общество в стране.