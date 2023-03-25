Кишинёв, , 19:28 — REGNUM В Молдавии предложили отмечать дату объединения республики с Румынией. Это событие, произошедшее в 1918 году, призвал сделать праздничным депутат правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Петр Фрунзе.

Молдавия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В своем заявлении журналистам 25 марта он заявил о рекомендациях говорить об «исторической правде» повсеместно, в том числе в образовательных организациях и в муниципалитетах.

«Рекомендую мэрам, областным советам, учебным заведениям продвигать историческую правду путем организации культурно-художественных мероприятий, которые придают значение акту союза Бессарабии с Румынией от 27 марта 1918 года», — цитирует депутата РИА Новости.

Румыния ввела войска на территорию Молдавии в 1918 году. Молдавский совет края проголосовал за объединение страны с соседями. Однако территория Молдавии не входила в соства Румынии уже с 1940 года. Между тем прорумынские настроения в Молдавии активно продвигаются некоторыми политиками в последнее время. Осенью глава румынского МИД Богдан Ауреску заявил, что, поддерживая Молдавию, власти Румынии действует в своих национальных интересах.