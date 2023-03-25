Баку, 25 марта, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана сообщило о принятых мерах тотального контроля в районе Лачинского коридора. Они были введены из-за строительной активности на дорогах, ведущих в объезд некоторых участков коридора из Карабаха в Армению, чтобы избежать переброски оружия и боеприпасов из Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Учитывая ситуацию, подразделениями азербайджанской армии были осуществлены необходимые меры локального контроля с целью недопущения использования грунтовых дорог севернее Лачинской дороги для противоправных действий, а также нагнетания обстановки путем переброски оружия и боеприпасов из Армении», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале миноброны.

По данным минобороны Азербайджана эти дороги используются для охраны и снабжения боевых позиций «незаконных армянских вооруженных формирований», особенно в ночное время суток и в туманную погоду.

Обеспокоенность ростом напряжённости вокруг Лачинского коридора выразил 25 марта в ходе телефонных разговоров с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Европейского совета Шарль Мишель. Он призвал стороны к поиску компромиссных решений и попросил воздержаться от высказываний или действий, которые могут привести к эскалации конфликта.

Россия последовательно выступает за урегулирование отношений между Баку и Ереваном, в том числе за разблокирование Лачинского коридора. При этом, в отличие от многих других стран, Москва не ограничивается призывами к сторонам конфликта, а ищет пути его разрешения и оказывает гуманитарную помощь. Об этом в январе 2023 года заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.