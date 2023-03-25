Полковник США Макгрегор: Зеленский загнал в Артёмовске крупное соединение ВСУ в ловушку

Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Артёмовск стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, к этому привело решение украинского президента Владимира Зеленского загнать как можно больше киевских военных в город. Такое мнение 25 марта высказал бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

Ситуация в Артемовске. Боец ЧВК «Вагнер» в доме, поврежденном в результате обстрела © Валентин Спринчак/ТАСС

Как отметил отставной американский военный, Киев бросает в Артёмовск всё большее количество своих военных.

«Их уничтожение в огненной ловушке продолжится до тех пор, пока Киев подпитывает это направление», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский фактически подал сигнал бедствия коллективному Западу, сообщив о тяжелом положении на передовой в районе Артёмовска. По словам бывшего советника руководителя Пентагона, Украина несёт большие потери. Число погибших военных достигло почти 200 тыс. человек.