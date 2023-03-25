Белград, 25 марта, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Последствия применения Североатлантическим альянсом боеприпасов с обеднённым ураном при бомбардировках Югославии в 1999 году ощущаются до сих пор. Как заявила в эфире Радио и телевидения Сербии министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич, которая также является одним из ведущих хирургов-онкологов региона, после этого среди жителей Западных Балкан наблюдался рост случаев различных патологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

По её словам, в регионе был зафиксирован рост онкологических и аутоиммунных заболеваний, патологий у беременных и умственных нарушений у детей. Также значительно возросло число выявляемых случаев бесплодия у мужчин.

«Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, не только Сербией и Черногорией», ― подчеркнула Груйичич.

Он выразила надежду на то, что международная научная общественность поймет, что это последствия бомбардировок для здоровья нужно исследовать научным путём

«И особенно — запретить оружие с обеднённым ураном», — заключила министр.

Как сообщал ИА REGNUM, 24 марта в годовщину начала НАТО бомбардировок Югославии (первые удары были нанесены вечером 24 марта 1999 года) президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик заявил, что НАТО не понесло наказания за военные преступления против сербов.

Политик подчеркнул, что в ходе интервенции НАТО применяло обеднённый уран. Его последствия оказались тяжёлыми. По словам Додика, в Клиническом центре Баня-Луки (административном центре Республики Сербской) рождаются дети с лейкемией и другими онкологическими заболеваниями.

По оценкам югославской стороны, в результате бомбардировок Белграда, Приштины, Ужице, Нови-Сада, Крагуеваца, Панчева, Подгорицы погибли две с половиной тысячи мирных жителей, 12,5 тыс. были ранены.

В 1999 году силы НАТО на протяжении 78 дней бомбили Югославию, объясняя это «предотвращением геноцида албанского населения в Косово». По сербским данным, материальный ущерб составил до $100 млрд.