Москва, 25 марта, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в России нужно использовать пиратские копии западных программ, фильмов и другого контента и не платить за лицензии. Об этом он заявил 25 марта в интервью российским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Если они ушли от нас, всякие «Нетфликсы» и прочие, значит, будем это всё скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы всё это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон», — заявил Медведев.

Он отметил, что ранее негативно относился к подобному, но теперь использование нелицензионных копий является ответом на антироссийские санкции. Замглавы Совбеза также поблагодарил тех, кто способствует использованию пиратских программ.

«На войне как на войне», — напомнил Медведев известную французскую поговорку.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале онлайн-площадка «Кинопоиск» сообщила, что на сайте будут недоступны для просмотра фильмы «Звёздные войны», «Один дома», «Титаник», «Мстители», «Люди икс», «Пираты Карибского моря» и ряд других кинокартин. Ранее также стало известно, что студия Disney планирует запретить лицензионный показ своей продукции на территории РФ.