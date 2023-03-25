Вашингтон, 25 марта, 2023, 15:21 — ИА Регнум. До 21 человека увеличилось количество погибших в результате прохождения торнадо по территории американского штата Миссисипи вечером 24 марта. Об этом 25 марта сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия торнадо

«По меньше мере 21 человек погиб после того, как вызванные торнадо штормы прокатились по [штату] Миссисипи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 человек из этого числа погибли в наиболее пострадавшем от стихийного бедствия округе Шарки, по три человека — в округах Хамфрис и Кэролл, и ещё двое — в округе Монро.

Кроме того, указывается, что ураганный ветер сорвал крыши домов и разрушил ряд строений, также тысячи людей из-за разгула стихии остались без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта из-за сильного ветра автомобильная дорога Норильск — Кайеркан — Алыкель (аэропорт) была закрыта для движения легкового автотранспорта. Также учащимся во вторую смену школьникам из-за непогоды было разрешено не приходить на занятия.