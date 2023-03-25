СМИ: датская компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от диабета «Оземпик»

Москва, , 14:48 — REGNUM Поставки популярного препарата от диабета «Оземпик» (семаглутид) в Россию прекратила датская компания Novo Nordisk. Об этом 25 марта сообщает РБК.

Фармакологическое производство в Novo Nordisk © Li Ran/Global Look Press

По информации издания, компания направила в Росздравнадзор уведомление о прекращении поставок в РФ указанного препарата в ноябре 2022 года и этим выполнила необходимое по закону требование предупредить российские власти о таком решении.

Уточняется, что, по данным аналитической компании RNC Pharm, в 2021 году Novo Nordisk поставила в Россию «Оземпика» на общую сумм 2,24 млрд рублей, а в 2022 году — на сумму 1,86 млрд рублей.

Также указывается, что, хотя названный препарат пока ещё имеется в продаже в некотором количестве аптек, связанный с фармацевтическим рынком источник рассказал изданию, что на складах «Оземпика» больше нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Министерстве науки и высшего образования РФ заявили, что новые лекарства от сахарного диабета в будущем могут быть созданы благодаря разработкам российских ученых. Сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) смогли получить новые соединения, которые после проведённых испытаний могут стать потенциальной основой для новых лекарственных средств.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до конца 2022 года разработать проект по развитию системы по борьбе с сахарным диабетом. В бюджете РФ на 2023 год предусмотрено 10 млрд рублей на борьбу с этим заболеванием.