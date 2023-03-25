Глава района Херсонской области Барбашов: мобилизация Киевом приняла «истеричный характер»

Херсон, , 14:48 — REGNUM Украинские власти ведут массовою мобилизацию мужчин во временно оккупированном ВСУ Снигиревском районе Херсонской области. Об этом РИА Новости 25 марта сообщил глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Огромные проблемы сейчас у местного населения из-за повальной мобилизации. То есть она носит уже какой-то истеричный характер, берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей», — рассказал он.

Барбашов сообщил, что жителям района страшно выходить на улицу из-за сложившейся ситуации. Тех, кого там мобилизуют, оправляют на наиболее опасные участки фронта, откуда вернуться почти нет шансов.

«Просто люди рассматриваются как пушечное мясо», — добавил Барбашов.

Чиновник поддерживает связь с жителями района. Они говорят, что ждут возвращения, российских властей, увидев, что теперь происходит в оккупации.

Ранее Барбашов сообщил, что киевские власти в Снигиревском районе притесняют жителей, которые получали гуманитарную помощью от России. Тех, у кого находили пакеты или упаковки от российских продуктов, объявили нелояльными к Киеву и отметили их дома специальными знаками.