Бейрут, 25 марта, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Российская армия использует на Украине давнюю и эффективную тактику, непропорционально распределяя силы на фронте. Об этом говорится в статье обозревателя Мухаммад Садык аль-Хусейни, опубликованной ливанским изданием Al Binaa.

Автор проанализировал действия ВС РФ под Артёмовском. Он отметил, что российская сторона сосредотачивает силы на одном направлении, а на других оставляет столько, сколько нужно для обороны. Это позволяет добиваться успехов и сокращать потери.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Российское руководство не проигнорировало стратегический аспект, когда разрабатывало планы военного противостояния коллективному Западу и нацистской хунте в Киеве», — заявил Садык аль-Хусейни.

Он напомнил, что подобную тактику применили в Древней Греции в 371 году до н. э. фиванцы и беотийцы против превосходящих сил спартанцев и победили. Тогда против спартанцев выстроили фалангу «кочергой», оставив небольшое количество рядов солдат-гоплитов по всей линии и сосредоточив ударный кулак на фланге. Обозреватель видит, что подобная тактика приносит плоды в Артёмовске.

«Российская армия планомерно уничтожает оружие НАТО и украинских нацистов, марионеток западного альянса, несмотря на то что военные офицеры НАТО, особенно немецкие и французские, превратили этот город в укрепленную крепость», — говорится в статье.

Садык аль-Хусейни отметил, что ВСУ планировали создать в Артёмовске плацдарм для наступления, но теперь город по большей части под контролем ВС РФ. После его полного освобождения для Российской армии откроется путь на запад, будут освобождены территории ЛНР и ДНР.

«Наглый Запад должен понять, что Москва готова защищать государственный суверенитет и территориальную целостность и что НАТО во главе с Соединёнными Штатами потерпит поражение и повторит печальный опыт Наполеона и фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера», — заявил Садык аль-Хусейни.

Как сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что сложились условия для взятия в оперативное окружение Авдеевки, находящейся на территории, временно оккупированной ВСУ. По его словам, российские подразделения применяют там опыт, применённый при освобождении Соледара и Артёмовска.