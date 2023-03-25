Аксай, Ростовская область, 25 марта, 2023, 11:31 — ИА Регнум. В городе Аксае Ростовской области произошло возгорание на складе с целлюлозой. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Кадр из видео В Аксае Ростовской области произошло возгорание на складе с целлюлозой

«В эти минуты пожарные тушат пожар по повышенному рангу в районе Новочеркасского шоссе в Аксае», — говорится в сообщении.

Уточняется, что загорелись два металлических ангара на площади более 1,2 тыс. квадратных метров, и добавляется, что пожару присвоен второй ранг сложности. Также указывается, что в работах по ликвидации пожара принимают участие работают 39 человек и задействовано 11 единиц техники.