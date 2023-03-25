Геническ, Херсонская область, , 10:06 — REGNUM Тайник с боеприпасами был найден полицейскими в гостинице села Стрелковое на Арабатской стрелке возле Геническа в Херсонской области. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в своём Telegram-канале.

Тайник с боеприпасами Официальный канал ГУ МВД России по Херсонской области

«Сотрудники полиции в Геническом муниципальном округе Херсонской области в ходе проверки оперативной информации выявили тайник с боеприпасами на территории домовладения гостиничного типа в селе Стрелковое», — говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранителями было изъято: семь магазинов к автомату Калашникова, 228 патронов калибра 5,45 мм, 45 патронов калибра 9 мм, 100 охотничьих патронов 12-го калибра, девять патронов калибра 9 мм для травматического оружия, а также разгрузочный жилет для военной экипировки. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства, связанные с этой находкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Бердянске Запорожской области был обнаружен тайник с гранатомётом и гранатами, предназначенными для украинских диверсионно-разведывательных групп. Он добавил, что из схрона представителями правоохранительных органов были изъяты: ручной гранатомёт РШГ-2, два корпуса ручной гранаты Ф-1, две гранаты РГО, одна граната РГД-5, пять запалов, 284 патрона калибра 5,45 мм, а также 175 патронов калибра 7,62 мм.