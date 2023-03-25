Москва, 25 марта, 2023, 09:20 — ИА Регнум. В субботу, 25 марта, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями и дождями. Температура воздуха в городе составит +11… +13 °C. Об этом 25 марта сообщает Гидрометцентр РФ на своём сайте.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дождь в Москве

Отмечается, что ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 6–11 м/с, атмосферное давление составит 737 мм рт. столба.

Также указывается, что в ночь на 26 марта в Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха +3… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал, что температура воздуха в Москве 15 марта поднялась до +6,4 °С. Этот день стал самым тёплым с начала года.