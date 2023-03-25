Каракас, 25 марта, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Один из наиболее разыскиваемых в Венесуэле преступников Карлос Гомес по прозвищу Кролик (Конехо), за информацию о котором, способствующую его обнаружению, был обещан $1 млн, ликвидирован правоохранителями республики. Об этом 25 марта рассказал министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира страны Ремихио Себальос в эфире телеканала Venezolana de Television.

Adam Delgiudice/Global Look Press Полиция Венесуэлы

«Мы хотим сообщить, что вчера был ликвидирован Кролик — преступник-террорист Карлос Энрике Гомес Родригес», — сказал он.

Глава МВД Венесуэлы уточнил, что против указанного лица выдвигались обвинения в терроризме, убийстве, вымогательстве и похищении людей.

Также Гомес рассказал, что преступника удалось найти в городе Ирапе в штате Сукре, где он вместе с другими членами банды предпринял попытку оказания сопротивления правоохранителям. В ходе операции было задержано 36 человек, у которых конфисковано 16 единиц огнестрельного оружия и свыше 3 тыс. патронов, а также девять автомобилей и 14 мотоциклов.

«Полиция продолжает поиск оставшихся членов организованной преступной группы в штатах Арагуа, Карабобо и Сукре, чтобы гарантировать мир и спокойствие народу Венесуэлы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта стало известно, что террорист, которого ликвидировали в белорусском городе Гродно, после совершения терактов в Белоруссии собирался покинуть территорию республики через границу с Украиной. При этом преступник забронировал на период с 21 по 23 марта аренду однокомнатной квартиры в городе Гомеле.