Осло, 25 марта, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Норвежская оружейная компания Nammo заявила, что из-за строительства дата-центра TikTok ей не хватает электроэнергии для увеличения производства боеприпасов, в том числе предназначенных для Украины. Об этом сообщила норвежская газета VG.

Мобильное приложение TikTok

Nammo намерена существенно расширить своё производство, находящееся в бизнес-парке в 100 километрах от Осло, для выпуска боеприпасов для норвежской армии, союзников по НАТО и «обороны» Украины. Для этого компании необходимы дополнительные мощности и дополнительная электроэнергия.

Но этим планам мешает дефицит электроэнергии, возникший в том числе из-за строящегося неподалеку нового дата-центра TikTok.

«Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций», — заявил генеральный директор Nammo Мортен Брандтсег.

Напомним, что правительство Норвегии заключило с Nammo контракт на поставку крупнейшей в истории страны партии снарядов для норвежской армии. В связи с этим Nammo объявила о намерении значительно расширить свои производственные мощности.